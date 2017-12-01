Предметы из шоу-рума реновации передали благотворительному фонду – Собянин

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Предметы из шоу-рума реновации, который работал на ВДНХ до августа, передали благотворительному фонду "София". Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

В числе переданных вещей – мебель, бытовая техника и предметы интерьера. В дальнейшем их раздадут приютам и многодетным семьям.

Сегодня передали благотворительному фонду "София" предметы из шоу-рума реновации, который работал на #ВДНХ до августа. Это мебель, бытовая техника, предметы интерьера. Их раздадут приютам и многодетным семьям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 декабря 2017 г.



На месте первого шоу-рума в сентябре появился новый одноэтажный макет. Он расположился справа на аллее у павильона "Космос".

За два месяца обновленный шоу-рум посетили более 26 тысяч человек.

О том, чем новый шоу-рум отличается от первой, временной версии читайте в материале портала Москва 24.