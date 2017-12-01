Предметы из шоу-рума реновации передали благотворительному фонду – Собянин

1 декабря, 13:11
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Предметы из шоу-рума реновации, который работал на ВДНХ до августа, передали благотворительному фонду "София". Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.
В числе переданных вещей – мебель, бытовая техника и предметы интерьера. В дальнейшем их раздадут приютам и многодетным семьям.
Сегодня передали благотворительному фонду "София" предметы из шоу-рума реновации, который работал на #ВДНХ до августа. Это мебель, бытовая техника, предметы интерьера. Их раздадут приютам и многодетным семьям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 декабря 2017 г.
На месте первого шоу-рума в сентябре появился новый одноэтажный макет. Он расположился справа на аллее у павильона "Космос".
За два месяца обновленный шоу-рум посетили более 26 тысяч человек.
О том, чем новый шоу-рум отличается от первой, временной версии читайте в материале портала Москва 24.
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