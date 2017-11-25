Строить ЖК под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать в 2018 году

25 ноября, 17:28
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Жилой комплекс по программе реновации начнут строить на месте Ховринской больницы во второй половине 2018 года. Сам объект будут возводить в течение примерно трех лет.
"Я думаю, что в течение трех месяцев мы начнем сносить больницу, демонтаж должен занять порядка пяти месяцев. На этом месте мы планируем построить около 300 тысяч квадратных метров недвижимости, часть из которой пойдет под реновацию, – цитирует заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина Агентство "Москва". – Во второй половине 2018 года, думаю, мы зайдем в полноценную стройку объекта. Такой комплекс будет строиться порядка трех лет".
Ховринская больница – медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.
О том, что на месте больницы появится жилой комплекс, часть квартир в котором отдадут под программу реновации стало известно в конце сентября 2017 года.
Программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее вошли свыше пяти тысяч многоквартирных домов, где проживают примерно миллион москвичей. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: