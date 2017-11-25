Строить ЖК под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать в 2018 году

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Жилой комплекс по программе реновации начнут строить на месте Ховринской больницы во второй половине 2018 года. Сам объект будут возводить в течение примерно трех лет.

"Я думаю, что в течение трех месяцев мы начнем сносить больницу, демонтаж должен занять порядка пяти месяцев. На этом месте мы планируем построить около 300 тысяч квадратных метров недвижимости, часть из которой пойдет под реновацию, – цитирует заммэра по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина Агентство "Москва". – Во второй половине 2018 года, думаю, мы зайдем в полноценную стройку объекта. Такой комплекс будет строиться порядка трех лет".

Ховринская больница – медицинский долгострой Москвы. Ее начали возводить в 1980 году, окончательно работы прекратились в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе объекта.

О том, что на месте больницы появится жилой комплекс, часть квартир в котором отдадут под программу реновации стало известно в конце сентября 2017 года.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее вошли свыше пяти тысяч многоквартирных домов, где проживают примерно миллион москвичей. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов.