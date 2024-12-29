29 декабря, 08:44Наука
Ученые РФ создали первый универсальный сорбент для ликвидации разливов нефти
Фото: МЧС России
Ученым Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) удалось создать первый в России универсальный экологический сорбент для устранения последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
"Преимущество нового сорбента в том, что он производится из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, что делает его экологически чистым, а производство – дешевым. Кроме того, он обладает лучшими характеристиками, чем импортные аналоги, которые сегодня используются в отечественной нефтяной промышленности", – рассказали в пресс-службе.
Так, к другим преимуществам российского сорбента, по словам ученых, относятся скорость сорбции, высокая способность удерживать нефть, а также легкость в использовании и утилизации. Также данное вещество способно впитывать самые разнообразные нефтепродукты, в том числе мазут, бензин, дизельное топливо, масло и керосин.
Кроме того, отметили в пресс-службе, сорбент можно использовать для ликвидации нефтяных разливов на почве. Уже в первые несколько дней он снижает содержание нефти на 60-70%, полностью же очищает почву за 2-3 месяца.
В ведомстве добавили, что первую партию сорбента уже бесплатно отправили волонтерам из Анапы, которые сейчас устраняют последствия разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".
К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.
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