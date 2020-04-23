Экстренная медицинская помощь в Москве оказывается в полном объеме – Собянин

20:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Он подчеркнул, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, операции по другим заболеваниям будут осуществляться в обычном порядке. Что же касается плановой помощи, то в этом случае Собянин призвал пока отложить решение подобных вопросов.
"Должен сказать, что вся экстренная помощь оказывается в полном объеме. Все необходимые операции будут проходить, несмотря ни на что. Плановая помощь, которая может подождать месяц, два или три, лучше ее отложить, потому что слишком большие риски внутрибольничной инфекции", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее мэр Москвы рассказал, что в столице несколько десятков тысяч медицинских работников противостоят пандемии коронавируса. Собянин подчеркнул, одной из главных задач является наличие достаточного количества профессиональных специалистов.
Также он рассказал о планах по увеличению количества коек в московских клиниках, предназначенных для больных коронавирусом. По словам Собянина, за одну-полторы недели столичный коечный фонд вырастет почти в два раза. Также градоначальник заметил, что московская медицинская система пока в состоянии бороться с распространением COVID-19.
Впрочем, Собянин отметил, что залогом успешного противостояния пандемии является увеличение госпитальной сети, а также количества мест в больницах и высококвалифицированных специалистов.
Установленный в столице режим самоизоляции мэр Москвы считает оптимальным. Он привел пример развития событий в других странах, где после введения достаточно демократичных мер приходится применять войска для установления карантина.
1959 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки. Таким образом, численность заболевших за все время медицинских наблюдений в столице составила 33 940 человек.
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