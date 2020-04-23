Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением при заражении COVID-19

19:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не заниматься самолечением.
Он отметил, что наиболее тяжелые случаи, вызванные последствиями заражения коронавирусом, возникли в результате попыток излечиться без помощи врачей. Кроме того, Собянин привел цифры скончавшихся после самолечения.
"От самолечения я бы очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Касаясь вопроса домашнего лечения, которые проходят люди с легкой формой заболевания, он призвал четко следовать рекомендациям врачей.
"Они должны лечиться теми лекарствами, которые назначают им врачи, а не тем, что им знакомые посоветовали", – подчеркнул Собянин.
Кроме того, мэр Москвы отметил, что столица еще не достигла пика по распространению коронавируса. Собянин подчеркнул, что Москва не прошла "даже середину пути" в противостоянии пандемии COVID-19.
В то же время он заявил, что городская система здравоохранения справляется с брошенными ей вызовами. Мэр Москвы сообщил, что в ближайшие одну-полторы недели в столице коечный фонд для зараженных коронавирусом увеличится почти вдвое.
Собянин считает, что установленный в настоящий момент режим ограничения передвижения в Москве эффективен и адекватен. Он отметил преимущество предпринятых в столице России мер по сравнению с тяжелой эпидемиологической обстановкой, которая сложилась в Нью-Йорке.
Разрешение прогулок для жителей столицы Собянин назвал "очень рискованной мерой". Он предложил представить ситуацию после снятия ограничений на передвижение и заявил, что в таком случае Москва упадет в "пучину эпидемии". Собянин допустил, что режим самоизоляции в столице могут ужесточить, однако его усиление будет иметь точечный характер.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 1959 зараженных коронавирусом. Среди них 40,5% пациентов относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего же в столице зафиксировали 33 940 случаев инфицирования COVID-19.
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