Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением при заражении COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не заниматься самолечением.

Он отметил, что наиболее тяжелые случаи, вызванные последствиями заражения коронавирусом, возникли в результате попыток излечиться без помощи врачей. Кроме того, Собянин привел цифры скончавшихся после самолечения.

"От самолечения я бы очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Касаясь вопроса домашнего лечения, которые проходят люди с легкой формой заболевания, он призвал четко следовать рекомендациям врачей.

"Они должны лечиться теми лекарствами, которые назначают им врачи, а не тем, что им знакомые посоветовали", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что столица еще не достигла пика по распространению коронавируса. Собянин подчеркнул, что Москва не прошла "даже середину пути" в противостоянии пандемии COVID-19.

В то же время он заявил, что городская система здравоохранения справляется с брошенными ей вызовами. Мэр Москвы сообщил, что в ближайшие одну-полторы недели в столице коечный фонд для зараженных коронавирусом увеличится почти вдвое.

Собянин считает, что установленный в настоящий момент режим ограничения передвижения в Москве эффективен и адекватен. Он отметил преимущество предпринятых в столице России мер по сравнению с тяжелой эпидемиологической обстановкой, которая сложилась в Нью-Йорке.

Разрешение прогулок для жителей столицы Собянин назвал "очень рискованной мерой". Он предложил представить ситуацию после снятия ограничений на передвижение и заявил, что в таком случае Москва упадет в "пучину эпидемии". Собянин допустил, что режим самоизоляции в столице могут ужесточить, однако его усиление будет иметь точечный характер.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1959 зараженных коронавирусом. Среди них 40,5% пациентов относятся к возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего же в столице зафиксировали 33 940 случаев инфицирования COVID-19.