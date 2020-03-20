Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако риск попадания инфекции из зарубежных стран остается высоким. Об этом Сергей Собянин рассказал на совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Мэр города заявил, что все регионы страны должны в оперативном порядке принять профилактические меры, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

В частности, необходимо ограничить проведение массовых мероприятий, работодателям поручено перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также все регионы должны подготовить планы развертывания больниц для приема инфицированных пациентов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также Собянин потребовал от регионов обеспечить соблюдение соцгарантий гражданам на карантине, в том числе предоставить им больничные листы.

Находящиеся на карантине смогут оформить больничный лист на сайте Фонда социального страхования. Он будет оплачиваться частями. Первая выплата должна произойти после семи календарных дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия больничного листа.



Число инфицированных COVID-19 в Москве достигло 131

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала участников совещания о президентском указе, который разрешает дистанционную продажу лекарств.

Голикова также потребовала от регионов взять на контроль группы граждан с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. По ее словам, люди с этими заболеваниями наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в ближайшие дни регионы также получат пакет методических материалов по подготовке региональных систем здравоохранения к комплексному противодействию коронавируса.

C 5 марта в столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве зарегистрирован 131 случай заболевания. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

