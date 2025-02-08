Собянин: возгорание в здании Электрозавода локализовано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

К настоящему моменту в здании Электрозавода на востоке столицы удалось ликвидировать открытое горение. Пожар локализован, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом силы МЧС принимают все меры для полной ликвидации возгорания, подчеркнул мэр. По его информации, находившиеся внутри люди были эвакуированы.



"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает", – отметил глава города.

Возгорание началось в административном здании вечером в субботу, 8 февраля. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек.

Изначально пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СМИ ранее сообщали, что причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети.