Москвичи соблюдали режим самоизоляции в первые майские выходные – Собянин

19:01
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи соблюдали режим самоизоляции в майские праздники.
Он отметил, что в праздничные дни сильно снизилось количество столичных жителей, которые находились в транспорте и на улице.
"Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы. И в целом майские праздники – это плюс для того, чтобы проще последующие недели проходить. Они снизят контакты людей и интенсивность передвижения по городу. Это уже сегодня очевидно", – сказал Собянин в эфире Первого канала.
Он призвал москвичей демонстрировать такой уровень соблюдения режима самоизоляции и впоследствии.
Ранее мэр Москвы сообщил, что после 12 мая режим повышенной готовности продолжит свое действие. Это будет касаться и предприятий, которые будут работать при введенных ограничениях. Собянин отметил, что только таким образом можно будет сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию в Москве.
Кроме того, Собянин принял решение, согласно которому с 12 мая строительные и промышленные предприятия смогут выйти на свои максимальные мощности. Он подчеркнул, что благодаря этой мере около 500 тысяч столичных жителей смогут найти работу.
В то же время ограничения, касающиеся предприятий, работающих в сфере услуг, то для них они останутся по-прежнему жесткими. Мэр Москвы отметил, что их полноценная работа может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим Собянин объявил, что столичные кафе и кинотеатры будут открыты в последнюю очередь.
Также он заявил, что в отношении открытых предприятий санитарно-эпидемиологические нормы будут действовать особенно жестко. Собянин предупредил, что компании, которые не будут соблюдать предписанные правила, будут закрываться.
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