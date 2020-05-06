Московские предприятия могут закрыть при несоблюдении санитарных норм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы будут строго контролировать соблюдение необходимых санитарных норм на предприятиях. Это касается организаций, которым разрешат работу после частичного снятия коронавирусных ограничений.

В интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс будет отслеживаться.

"Надо более жестко компенсировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в том числе и в первую очередь на тех предприятиях, которым разрешено работать, мы будем строго контролировать, и если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарные нормы, то такие предприятия будут закрываться", – заявил градоначальник.

По словам Сергея Собянина, кинотеатры и кафе откроются в столице в последнюю очередь. Он отметил, что в предприятиях сферы услуг большая вероятность тесных контактов, достаточных для распространения коронавируса.

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр заявил, что ограничения для сферы услуг необходимы для профилактики распространения COVID-19. При этом некоторые предприятия и стройплощадки с 12 мая смогут продолжить работу.

