Совет Думы рассмотрит дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Совет Думы 8 мая приоритетно рассмотрит меры по борьбе с COVID-19 на дополнительном заседании, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, будет обсуждаться третий пакет первоочередных мер. Это коснется помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям, передает РИА Новости.
Ранее Сергей Собянин заявил, что с 12 мая в Москве можно разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Владимир Путин поддержал решение.
Мэр столицы добавил, что предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболеваемости. По его мнению, ограничения по ним должны оставаться жесткими. Глава города резюмировал, что режим самоизоляции не будет ослаблен в связи с разрешением начать работу строительным и промышленным предприятиям.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе откроются парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Станут доступны гостиницы и предприятия общепита.
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