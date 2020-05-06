В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

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В России зарегистрировано 1,2 миллиона безработных, из них 735 тысяч зафиксировано за последние два месяца. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

28 апреля, по его словам, количество официально безработных в стране достигало 950 тысяч человек. В то же время в последний месяц фиксируется динамика сдержанного роста данного показателя, отмечал Котяков.

Он добавил, что увеличение числа безработных до 5–6 миллионов человек после пандемии рассматривается ведомством в качестве возможного варианта развития событий. Институт социальной политики НИУ ВШЭ предупредил, что их количество может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.

Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что Россия могла бы пойти на раздачу денег населению, как поступили власти ряда стран, если бы рубль был мировой резервной валютой. По его мнению, задача заключается не в том, чтобы "соревноваться, кто больше потратит", а в необходимости "помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке". Министр считает, что, в частности, нужно помочь бизнесу сохранить работников, а также помочь людям оплачивать расходы на питание, жилье и выплаты по кредитам.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ранее тоже скептически отнеслась к раздаче денег населению. Она полагает, сейчас эта мера неактуальна.