Главный инфекционист США положительно оценил данные по российской вакцине

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно оценил данные по российской вакцине от коронавируса. Об этом он заявил в интервью программе Hugh Hewitt Show.

"Данные по российской вакцине – я видел некоторые отчеты – выглядят довольно хорошо", – уточнил он.

Кроме того, Фаучи подчеркнул, что не может точно сказать то же самое о китайской вакцине из-за того, что не видел достаточно данных.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции являются надежными и безопасными. По его словам, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Отечественная разработка стала первой для борьбы с COVID-19 во всем мире.