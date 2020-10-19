"Спутник V" могут поставить в страны Латинской Америки зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российскую вакцину "Спутник V" смогут поставить в страны Латинской Америки уже в декабре. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

"Мы будем производить десятки миллионов доз вакцины уже в декабре… очень активные поставки мы начнем в январе", – обратил внимание Дмитриев.

Первый в мире препарат от коронавируса "Спутник V" был зарегистрирован в августе 2020 года. Его разработали в центре имени Гамалеи.

Всего в России выявлено 1 415 316 случаев COVID-19, вылечились 1 075 904 человека, скончались 24 366.

Ранее сообщалось, что в Кирове начались испытания новой вакцины от COVID-19. Исследования проводят на базе клиники Кировского государственного медицинского университета.