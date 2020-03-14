Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

16:36
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Главный терапевт-пульмонолог министерства здравоохранения России Александр Чучалин назвал этапы развития болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает RT.
"Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап – это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особо нет, семь-девять дней, приблизительно в этом интервале", – сказал Чучалин.
Он отметил, что с девятого по четырнадцатый день болезни формируется вирусно-бактериальная пневмония. В это время в дыхательных путях колонизируются бактерии и микроорганизмы.
По словам специалиста, в этот момент можно диагностировать болезнь на раннем этапе. Но если этого не произошло, возможно появление острого респираторного дистресс-синдрома, когда заболевший не может самостоятельно дышать. Тогда необходима искусственная вентиляция легких.
"Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы", – заключил Чучалин.
С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.
В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.
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