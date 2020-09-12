Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 1 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего инфекцию в городе смогли перебороть 228 673 человека.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

9 сентября в столице приступили к пострегистрационным испытаниям вакцины от коронавируса. Первые добровольцы уже получили прививку от COVID-19. Сообщалось, что испытания будут проходить в два этапа. Сначала москвичам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

Массовая вакцинация от коронавируса в столице, как заявил Сергей Собянин, станет возможна только в конце 2020 – начале 2021 года. Препарат еще должен пройти необходимые исследования и доказать свою эффективность.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться после ноября – декабря 2020 года.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения, свыше 906 тысяч человек скончались.

В России выявлено 1 051 874 случая COVID-19, вылечились 868 107 человек, скончались 18 365.

