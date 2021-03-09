Песков назвал добровольной вакцинацию от коронавируса для сотрудников Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники администрации президента РФ понимают необходимость вакцинации против COVID-19, но это добровольный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах. Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, здесь никакой обязаловки нет и быть не может", – приводит слова Пескова ТАСС.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, а двумя компонентами препарата провакцинированы 2,5 миллиона граждан.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. По его словам, препаратом заинтересовалось множество стран мира.
Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Антитела к коронавирусу выработали только 10% населения планеты
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