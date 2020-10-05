В Роспотребнадзоре рекомендовали самоизолироваться до и после вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, поскольку пока нет точных данных о влиянии болезни на эффективность формирования иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали после вакцинации также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от формы, в которой проходило заболевание.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что переболевшие коронавирусом должны носить маски, так как пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет, и насколько он стойкий.

В ведомстве полагают, что число новых случаев COVID-19, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится, и, вероятно, в октябре Россия выйдет на плато.

По словам, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, с октября может начаться снижение новых случаев коронавируса.