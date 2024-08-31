ABC: врач Мэттью Перри частично признал свою вину

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Врач Марк Чавес, обвиняемый по делу о смерти актера Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на его адвоката Мэттью Биннингера.

"Он пытается сделать все, что в его силах, чтобы исправить ошибку, которая произошла. <...> Он делает все, что в его силах, чтобы сотрудничать, помочь в этой ситуации, и он невероятно раскаивается", – подчеркнул адвокат обиняемого.

Как отметил Биннингер, Чавес признает свою ответственность за смерть Перри. В рамках сделки со следствием он согласился отказаться от медицинской лицензии.

Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Приехавшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тело актера без признаков жизни в джакузи.

Сотрудники полиции при этом сообщали, что запрещенных наркотических веществ в ходе осмотра дома Перри не обнаружили. Позже появилась информация, что актер умер в результате острого воздействия наркотика, из-за которого утонул в джакузи.

В июне полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны.

По информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

После СМИ сообщили, что личный помощник Перри Кеннет Ивамаса ввел знаменитости последнюю дозу наркотического вещества, после которой тот умер. 7 августа он признал вину по одному из пунктов обвинения, связанного со сговором с целью распространения наркотических веществ.

