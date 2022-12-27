14:48Культура
Песня All I Want for Christmas Is You поставила рекорд по прослушиванию за день в Spotify
Фото: AP/Evan Agostini
Песню исполнительницы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You прослушали рекордное количество раз за день в Spotify. Об этом сообщает Vulture.
Так, в канун католического Рождества, 24 декабря, композицию прослушали 21,3 миллиона раз. До этого самой прослушиваемой песней считалась Easy on Me певицы Адель. Ее слушали 19,7 миллиона раз.
Песня All I Want for Christmas Is You была написана Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасьеффом в 1994 году.
Ранее сообщалось, что советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова вошла в топ лучших неамериканских рождественских фильмов по версии журнала The Hollywood Reporter. В список вошли картины "Счастливого Рождества", "Однажды в Токио", "101 Рейкьявик", "Черное Рождество", "8 женщин", "Клаус" и другие.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!