Песня All I Want for Christmas Is You поставила рекорд по прослушиванию за день в Spotify

Фото: AP/Evan Agostini

Песню исполнительницы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You прослушали рекордное количество раз за день в Spotify. Об этом сообщает Vulture.

Так, в канун католического Рождества, 24 декабря, композицию прослушали 21,3 миллиона раз. До этого самой прослушиваемой песней считалась Easy on Me певицы Адель. Ее слушали 19,7 миллиона раз.

Песня All I Want for Christmas Is You была написана Мэрайей Кэри и Уолтером Афанасьеффом в 1994 году.

Ранее сообщалось, что советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова вошла в топ лучших неамериканских рождественских фильмов по версии журнала The Hollywood Reporter. В список вошли картины "Счастливого Рождества", "Однажды в Токио", "101 Рейкьявик", "Черное Рождество", "8 женщин", "Клаус" и другие.



