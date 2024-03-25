В Петербурге 27 марта состоится концерт группы "Пикник"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Группа "Пикник", которая должна была выступить в "Крокус Сити Холле" в день теракта, даст концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте БКЗ "Октябрьский", где состоится концерт.

Мероприятие запланировано на 27 марта.

Ранее стало известно, что пропавшая помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла при теракте в "Крокус Сити Холле".

Трагедия в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 пострадали. Силовикам удалось задержать предполагаемых террористов в Брянской области. Злоумышленникам предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Позже Басманный районный суд Москвы заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.

По последним данным представителя экстренных служб, в "Крокус Сити Холле" площадь обрушения крыши составила 7 тысяч квадратных метров. Специалист напомнил, что площадь пожара составляла 12,9 тысячи "квадратов".