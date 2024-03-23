Массовые мероприятия отменены в федеральных учреждениях культуры

Фото: ТАСС/Екатерина Христова

Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что такое решение принято в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Министерство выразило соболезнования родным и близким погибших.

"Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба: в здание ворвались несколько человек в камуфляже и открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар, у здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.

В городе усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.



Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ "Крокус-Сити"