Телеведущая Стриженова рассказала о гибели золовки Земляникиной

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что ее золовка – 66-летняя актриса Елена Земляникина, погибла в ДТП с мотоциклистом. Об этом она сообщила в личном блоге, передает "Радио 1".

Она поделилась, что это большое горе для семьи. По ее словам, Земляникина направлялась в учебное заведение к студентам, но, переходя проезжую часть, попала под мотоцикл.

"Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать потерю очень близкого и родного человека", – сказала Стриженова.

Телезвезда рассказала, что Земляникина была человеком, чуждым осуждения, уныния и зависти. Стриженова призналась, что на протяжении всей жизни училась у покойной ее терпению.

По словам телезвезды, покойная пела в церковном хоре, вела воскресную школу, преподавала актерское мастерство детям, руководила детским театром и обучала будущих преподавателей в университете. У нее остались три дочки и 12 внуков.

Стриженова уточнила, что церемония прощания запланирована на 11:00 17 мая в церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.

О смерти Земляникиной стало известно 15 мая.

9 февраля ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Он скончался в больнице в возрасте 95 лет.

Прощание с ним состоялось в храме Святителя Николая. С ним пришли проститься народный артист России Леонид Якубович, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и многие другие.