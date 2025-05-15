Ушла из жизни актриса из фильма "Москва слезам не верит" Елена Земляникина

Фото: vk.com/Елена Земляникина

В возрасте 66 лет трагически погибла советская и российская актриса, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств института культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского педагогического университета.

Земляникина родилась 17 декабря 1958 года в семье известных актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ. Ее актерская карьера включала роли в спектаклях "Детский мир", "Героини пьес Островского", "Конец бабьего лета" и участие в фильмах "Москва слезам не верит", "Время собирать камни".

Также она возглавляла театрально-просветительский центр "Берег детства", где курировала творческие проекты и образовательные программы. Кроме того, Земляникина преподавала в МГПУ актерское мастерство, сценическую речь и историю театра.

Под ее руководством студенты неоднократно побеждали на престижных конкурсах, включая "Радугу детства" и Всероссийский конкурс чтецов. Поставленные ею спектакли получали высшие награды на фестивалях в Казани, Петрозаводске и Калининграде, а также были отмечены на международном конкурсе "Жар-Птица России".

Земляникина является автором научных работ по театральному искусству и педагогике.