Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Фото: vishnevii-sad.ru

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Ольга Широкова умерла 12 мая в возрасте 79 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт Московского театрального центра "Вишневый сад".

"Ольга Широкова была выдающейся актрисой, символом нашего театра!" – сказано в сообщении.

При этом в театре не озвучили причину смерти артистки. Место и время, где будет проходить церемония прощания, представители организации пообещали сообщить позже.

Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967 году она завершила обучение в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского. Тогда же ее пригласили в труппу МХАТ имени М. Горького, где она работала около 27 лет.

В 1995 году Широкова стала ведущей актрисой Московского театрального центра "Вишневый сад". На его сцене она сыграла роль Аманды в "Стеклянном зверинце", Эдды в "Танго бабочки", Лидии Жербер в "Старомодной комедии", Раневской в "Вишневом саде" и Мурзавецкой в "Волках и овцах". Актриса также стала лауреатом премии мэрии Москвы.

