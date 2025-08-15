Прощание с режиссером Бутусовым пройдет в Москве 23 августа

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Прощание с бывшим главным режиссером Театра имени Вахтангова Юрием Бутусовым состоится в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

О смерти Бутусова стало известно 10 августа. Ему было 63 года. По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.

Бутусова кремируют в Болгарии. Затем прах перевезут в Санкт-Петербург для захоронения.

Карьера режиссера началась с проектов "Женитьба" Николая Гоголя и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского. Его дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета принесла Бутусову известность. Благодаря ей он получил несколько наград.

В 2002 году Бутусов начал работу в театре "Сатирикон", где его первой постановкой стала пьеса Эжена Ионеско "Макбетт". В 2018-м он стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, откуда уволился спустя 4 года. В 2023 году Бутусов работал в Вильнюсе над спектаклем "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" на сцене Старого театра.