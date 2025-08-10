Прощание с режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Москве. Об этом ТАСС рассказала жена погибшего Мария.

При этом, по ее словам, дата, когда состоится траурная церемония, еще не определена. Супруга Бутусова также уточнила, что после прощания тело режиссера будет кремировано.

Похороны пройдут в Санкт-Петербурге, заключила жена Бутусова.

В свою очередь, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал РИА Новости, что режиссер будет кремирован в Болгарии, а после этого его прах отправят в Санкт-Петербург для захоронения. При этом он также уточнил, что дата траурного мероприятия пока не определена.

О смерти Бутусова на 64-м году жизни стало известно утром в воскресенье, 10 августа. Крок сообщал, что режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Ленинградской области. В 1996 году он отучился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, а после стал работать режиссером в театре имени Ленсовета.

Карьера Бутусова началась с проектов "Женитьба" Николая Гоголя и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского. Его дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канал, принесла режиссеру известность. Благодаря ей он получил две премии на фестивале "Золотая маска" и был отмечен высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале "Рождественский парад".

В 2002 году актер Константин Райкин пригласил Бутусова в театр "Сатирикон", где его первой постановкой стала пьеса Эжена Ионеско "Макбетт". В 2018 году он стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, откуда уволился в 2022-м. В 2023-м режиссер работал в Вильнюсе над спектаклем "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" на сцене Старого театра.

