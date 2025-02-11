Драматург Петрийчук этапирована из СИЗО в колонию

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko (Светлана Петрийчук внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Драматург Светлана Петрийчук (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая была осуждена по делу об оправдании терроризма, этапирована из СИЗО в колонию. Об этом рассказал в беседе с ТАСС ее адвокат Сергей Бадамшин.

Также 4 февраля была отправлена в колонию режиссер Евгения Беркович (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ее адвокат Ксения Карпинская рассказала, что это произошло в тот момент, когда она пришла поговорить со своей подзащитной. При этом юрист не уточнила, в какую именно колонию отправили осужденную.

Уголовное дело против Беркович и Петрийчук возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

Беркович и Петрийчук были арестованы, а после их внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Спустя время суд приговорил девушек к 6 годам колонии за оправдание терроризма.

В конце декабря 2024 года Апелляционный военный суд сократил срок наказания. Для Петрийчук окончательный срок составил 5 лет и 10 месяцев, а для Беркович – 5 лет и 7 месяцев.

