Суд смягчил наказание для Беркович и Петрийчук

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин/Евгения Беркович и Светлана Петрийчук внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов

Апелляционный военный суд снизил срок наказания для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов), которым назначили 6 лет колонии общего режима за оправдание терроризма, сообщает ТАСС из зала суда.

По данным судебной инстанции, для Петрийчук окончательный срок составит 5 лет и 10 месяцев, а для Беркович – 5 лет и 7 месяцев.

Представители защиты осужденных обратились в вышестоящий суд с просьбой отменить приговор по делу. В своих заявлениях адвокаты Петрийчук указали, что суд не учел индивидуальные особенности каждого из обвиняемых, а в приговоре не были раскрыты роль подсудимых в совершенном преступлении, их намерения и мотивы.

По мнению стороны защиты Беркович, при вынесении судебного решения не были приняты во внимание результаты ряда экспертиз и другие доказательства по уголовному делу.

Уголовное дело против деятелей культуры возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами. Режиссера и драматурга арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Позже суд приговорил их к 6 годам колонии общего режима.

2-й Западный окружной военный суд ранее напомнил, что осужденные Беркович и Петрийчук имеют право на помилование президента РФ. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных по статье за публичное оправдание терроризма возникает только после отбытия не менее трех четвертей срока наказания, так как соответствующая статья УК РФ относится к тяжким и особо тяжким.