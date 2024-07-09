Песков: Кремль не комментирует приговор Беркович и Петрийчук

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

В Кремле не будут комментировать приговор, который был вынесен режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас", – приводит "Газета.ру" его ответ на соответствующую просьбу журналистов.

Уголовное дело на Беркович и Петрийчук было возбуждено в мае 2023 года. Причиной для этого послужил спектакль "Финист – Ясный сокол", режиссером которого выступила Беркович. Постановка рассказывала о женщинах, которые оказались завербованы радикальными исламистами.

После этого режиссера и драматурга арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

8 июля Второй Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам по делу об оправдании терроризма. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Право на условно-досрочное освобождение они смогут получить в 2026 году.

