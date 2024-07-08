Суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) к 6 годам по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовное дело на Беркович и Петрийчук было возбуждено в мае 2023 года. Поводом стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол", который повествует о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

Спустя время суд отправил в СИЗО Беркович и Петрийчук до 4 мая 2023 года. После этого их арест постоянно продлевали.

На судебном заседании, которое прошло 10 июня, режиссер почувствовала себя плохо, в связи с чем ей вызвали бригаду скорой помощи. После оказания помощи заседание продолжилось.

