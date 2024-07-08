Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

Осужденные на 6 лет колонии за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук (внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов) смогут получить право на условно-досрочное освобождение в 2026 году, следует из приговора суда.

"Срок наказания исчислять с 1 мая 2023 года. Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей из расчета один день в СИЗО за один день в колонии", – цитирует ТАСС.

Для условно-досрочного освобождения осужденным нужно будет отбыть половину срока, а затем подать ходатайство, при этом не имея взысканий на момент рассмотрения прошения.

При этом сторона защиты женщин намерена подать апелляцию на решение суда, подчеркнула в беседе с журналистами адвокат Беркович Ксения Карпинская.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к 6 годам колонии общего режима.

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами. Режиссера и драматурга арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

