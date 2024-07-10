Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Беркович внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов)

Режиссер Евгения Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, впервые прокомментировала решение суда, сообщает РБК.

"Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух. – Прим. ред.) людей, принявших это решение", – сказала режиссер.

В то же время, по ее словам, "тюрьма не могила, срок не резина". Беркович заверила, что обжалует приговор. Она намерена продолжить бороться по принципу "не догоним, хоть согреемся".

2-й Западный окружной военный суд ранее напомнил, что осужденные Беркович и Петрийчук имеют право на помилование президента РФ. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных по статье за публичное оправдание терроризма возникает только после отбытия не менее трех четвертей срока наказания, так как соответствующая статья УК РФ относится к тяжким и особо тяжким.

Уголовное дело против деятелей культуры возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами. Режиссера и драматурга арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Позже суд приговорил их к 6 годам колонии общего режима.

