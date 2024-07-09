Суд напомнил о праве Беркович и Петрийчук просить президента РФ о помиловании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

Осужденные режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) имеют право на помилование президента РФ, сообщил 2-й Западный окружной военный суд.

"Пока приговор не вступит в законную силу, говорить об УДО все же рано", – цитирует ТАСС.

Собеседница издания подчеркнула, что право на условно-досрочное освобождение у осужденных по статье за публичное оправдание терроризма возникает только после отбытия не менее трех четвертей срока наказания, так как соответствующая статья УК РФ относится к тяжким и особо тяжким.

Ранее в СМИ предположили, что осужденные за оправдание терроризма женщины могут получить право на УДО после отбытия половины срока, в 2026 году.

Уголовное дело возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами. Режиссера и драматурга арестовали, а затем внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Позже суд приговорил их к 6 годам колонии общего режима.

