Адвокат Евгении Беркович сообщила, что режиссера отправили в колонию

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER (Евгения Беркович внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов)

Режиссер Евгения Беркович (внесена Росфинмониторингом в РФ в реестр террористов и экстремистов) отправлена в колонию. Об этом в беседе с РБК рассказала ее адвокат Ксения Карпинская.

Это произошло в тот момент, когда правозащитник пришла поговорить с Беркович. При этом Карпинская не уточнила, в какую именно колонию отправили режиссера.

Уголовное дело против Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в РФ в реестр террористов и экстремистов) возбудили в мае 2023 года. Причиной стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол" о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

В связи с этим Беркович и Петрийчук были арестованы, а после их внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Спустя время суд приговорил девушек к 6 годам колонии за оправдание терроризма.

В конце декабря 2024 года Апелляционный военный суд снизил срок наказания для драматурга и режиссера. Для Петрийчук окончательный срок составит 5 лет и 10 месяцев, а для Беркович – 5 лет и 7 месяцев.

