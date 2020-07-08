Московские театры смогут открыться с 1 августа – Швыдкой

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Театры Москвы смогут открыться с 1 августа, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он подчеркнул, что залы смогут заполняться максимум наполовину. В то же время, по словам Швыдкого, к сентябрю спектаклями сможет наслаждаться больше зрителей.
"У нас хорошая новость для театралов. В Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собирались 50% зрителей. Это будет с 1 августа, что нас бесконечно радует", – заявил Швыдкой в ходе круглого стола о роли культуры в условиях пандемии и мерах поддержки музеев.
Ранее в столичных театрах вновь начали проводить репетиции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения театра Олега Табакова. Он поздравил актеров и работников культурного учреждения с постепенным возвращением к нормальной жизни.
Собянин отмечал, что столичные власти оказывают поддержку театрам на фоне пандемии коронавируса. В частности, по словам главы города, культурные учреждения получают финансовую помощь, чтобы работники могли иметь ту же заработную плату, что и до пандемии.
23 июня в Москве прошла встреча главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова с руководителями культурных учреждений. В частности, на ней были обсуждены меры по их поддержке в условиях пандемии коронавируса. Участники дискуссии выразили надежду, что в скором времени учреждения культуры вернутся к нормальному режиму работы.
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