Кинотеатры откроются в России с 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андрей Никеричев

В России кинотеатры откроются 15 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 15 июля открываются кинотеатры", – сказал Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также он отметил, что возобновляют нормальную работу организации культурной и туристической сферы.

"Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта, культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", – сказал вице-премьер.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров могут быть сняты уже в июле. При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.

В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется.

