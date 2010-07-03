В обращение вышла почтовая марка в честь Олега Табакова

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Россвязь выпустила в почтовое обращение марку, посвященную актеру и режиссеру Олегу Табакову, тиражом 182 тысячи экземпляров, передает Агентство "Москва".

Марка изготовлена в рамках серии "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" – на ней изображены портрет артиста и сам орден. В дополнение АО "Марка" издало конверт первого дня и штемпель специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова, а также немаркированную карточку.

Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 120 фильмах. Табаков умер в Москве 12 марта 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее в почтовое обращение вышли четыре марки в честь 300-летия Государственного фонда драгоценных металлов со следующими изображениями: нагрудный знак с портретом Петра I, диадема, портбукет и погремушка-свисток.