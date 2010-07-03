Центробанк выпустил памятные монеты "Бременские музыканты"

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" в трех вариантах, пишет Агентство "Москва".

Речь идет о серебряных монетах в 3 рубля (тираж – три тысячи штук) и монетах из недрагоценных металлов в 25 рублей в обычном (450 тысяч) и специальном (50 тысяч) исполнениях. ЦБ уточняет, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

Это не первый случай, когда Банк России выпускает памятные монеты с героями известных советских мультфильмов. Так, летом 2018 года в обращение отправили монеты номиналом 3 и 25 рублей, посвященные мультфильму "Ну, погоди!", с изображением танцующих на льду Зайца и Волка.

Ранее сообщалось, что житель Королева отдал 66 тысяч рублей и смартфон за поддельные монеты якобы царских времен. Неизвестные подошли на улице к мужчине и предложили ему выгодную сделку. Перед покупкой он проверил свое приобретение, однако в момент передачи ценности подменили на копеечные подделки.