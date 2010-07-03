Центробанк выпустил памятные монеты "Бременские музыканты"

Центробанк выпустил в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" в трех вариантах, пишет Агентство "Москва".
Речь идет о серебряных монетах в 3 рубля (тираж – три тысячи штук) и монетах из недрагоценных металлов в 25 рублей в обычном (450 тысяч) и специальном (50 тысяч) исполнениях. ЦБ уточняет, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.
Это не первый случай, когда Банк России выпускает памятные монеты с героями известных советских мультфильмов. Так, летом 2018 года в обращение отправили монеты номиналом 3 и 25 рублей, посвященные мультфильму "Ну, погоди!", с изображением танцующих на льду Зайца и Волка.
Ранее сообщалось, что житель Королева отдал 66 тысяч рублей и смартфон за поддельные монеты якобы царских времен. Неизвестные подошли на улице к мужчине и предложили ему выгодную сделку. Перед покупкой он проверил свое приобретение, однако в момент передачи ценности подменили на копеечные подделки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.