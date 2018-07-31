ЦБ выпустил памятные монеты в честь юбилея мультфильма "Ну, погоди!"

Памятные монеты, посвященные "Ну, погоди!" в честь 50-летия знаменитого мультфильма, входят в оборот 31 июля. На монетах номиналом 3 и 25 рублей изображены герои картины.

"В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом три тысячи штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж монет в обычном исполнении – 450 тысяч штук, в специальном (с цветным изображением) – 50 тысяч штук", – говорится на сайте Центробанка.

На оборотной стороне монет изображены сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись "Ну, погоди!".

Первый выпуск знаменитого мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1968 году.

В конце декабря прошлого года Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов серии "Российская (советская) мультипликация". На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля серии изобразили трех богатырей на фоне древнего города, на монетах "Винни Пух" изобразили сцены из мультфильма с Винни Пухом и Пятачком. Каждую монету выпустили тиражом три тысячи штук.