ЦБ выпустил памятные монеты с Винни-Пухом

Фото: cbr.ru
Банк России 28 декабря выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов серии "Российская (советская) мультипликация".
На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Российская (советская) мультипликация" "Три богатыря" расположено выполненное в цвете изображение трех богатырей на фоне древнего города, вверху по окружности – надпись "Три богатыря", на монетах "Винни Пух" изображение сцены из мультфильма с выполненными в цвете Винни Пухом и Пятачком, вверху по окружности – надпись "Винни Пух". Тираж каждой монеты составляет 3 тысячи штук, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в обращение были выпущены памятная серебряная монета "СК России", две серебряные серии "Легенды и сказки народов России", четыре серебряные монеты серии "Алмазный фонд России".
Серебряная монета номиналом 1 рубль имеет на оборотной стороне рельефное изображение эмблемы Следственного комитета РФ и надпись по окружности "Следственный комитет Российской Федерации". Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.
На оборотной стороне одной из серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Легенды и сказки народов России" "Жар-птица" расположены персонажи сказки "Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке" с использованием частичного золочения.
На монетах серии "Алмазный фонд России" на оборотной стороне вверху по окружности имеется соответствующая надпись. Также на монетах "Бант-склаваж" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении нанесено рельефное изображение банта-склаважа, на монетах в 25 рублей в специальном исполнении фрагменты банта-склаважа выполнены в технике цветной эмали.
Ранее в декабре Банк России выпустил памятные монеты к чемпионату мира по футболу-2018. В обращение поступили четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотые номиналом 50 рублей и 25-рублевые монеты из недрагоценных металлов. Монеты выпустили в обычном и специальном исполнении.
На оборотной стороне трехрублевых монет изображена траектория полета футбольного мяча, которая отделяет игрока с мячом от Cобора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – на второй и Сочи – на третьей. Тираж каждой монеты составляет 24 тысяч штуки.
На серебряной трехрублевой монете изображен кубок на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – 24 тысяч штук, а золотой – 12 тысяч.
У монеты номиналом 25 рублей на оборотной стороне изображен талисман чемпионата – волк Забивака.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: