ЦБ выпустил памятные монеты с Винни-Пухом

Банк России 28 декабря выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов серии "Российская (советская) мультипликация".

На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Российская (советская) мультипликация" "Три богатыря" расположено выполненное в цвете изображение трех богатырей на фоне древнего города, вверху по окружности – надпись "Три богатыря", на монетах "Винни Пух" изображение сцены из мультфильма с выполненными в цвете Винни Пухом и Пятачком, вверху по окружности – надпись "Винни Пух". Тираж каждой монеты составляет 3 тысячи штук, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в обращение были выпущены памятная серебряная монета "СК России", две серебряные серии "Легенды и сказки народов России", четыре серебряные монеты серии "Алмазный фонд России".

Серебряная монета номиналом 1 рубль имеет на оборотной стороне рельефное изображение эмблемы Следственного комитета РФ и надпись по окружности "Следственный комитет Российской Федерации". Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

На оборотной стороне одной из серебряных монет номиналом 3 рубля серии "Легенды и сказки народов России" "Жар-птица" расположены персонажи сказки "Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке" с использованием частичного золочения.

На монетах серии "Алмазный фонд России" на оборотной стороне вверху по окружности имеется соответствующая надпись. Также на монетах "Бант-склаваж" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении нанесено рельефное изображение банта-склаважа, на монетах в 25 рублей в специальном исполнении фрагменты банта-склаважа выполнены в технике цветной эмали.

Ранее в декабре Банк России выпустил памятные монеты к чемпионату мира по футболу-2018. В обращение поступили четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотые номиналом 50 рублей и 25-рублевые монеты из недрагоценных металлов. Монеты выпустили в обычном и специальном исполнении.

На оборотной стороне трехрублевых монет изображена траектория полета футбольного мяча, которая отделяет игрока с мячом от Cобора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – на второй и Сочи – на третьей. Тираж каждой монеты составляет 24 тысяч штуки.

На серебряной трехрублевой монете изображен кубок на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – 24 тысяч штук, а золотой – 12 тысяч.

У монеты номиналом 25 рублей на оборотной стороне изображен талисман чемпионата – волк Забивака.