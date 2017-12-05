Центробанк выпустил монеты с волком Забивакой к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России выпускает памятные монеты к чемпионату мира по футболу-2018.

В обращение поступят четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотые номиналом 50 рублей и 25-рублевые монеты из недрагоценных металлов. Монеты выпустят в обычном и специальном исполнении, отмечается на сайте ЦБ.

На оборотной стороне трехрублевых монет изображена траектория полета футбольного мяча, которая отделяет игрока с мячом от Cобора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – на второй и Сочи – на третьей. Тираж каждой монеты составляет 24 тысяч штуки.

На серебряной трехрублевой монете изображен кубок на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – 24 тысяч штук, а золотой – 12 тысяч.

У монеты номиналом 25 рублей на оборотной стороне изображен талисман чемпионата – волк Забивака.