Возобновление работы ТЦ "Времена года" в Москве перенесли на 2 августа

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Торговый комплекс "Времена года", где ранее произошел прорыв трубы с горячей водой, вернется к работе в обычном режиме 2 августа.

В понедельник, 31 июля, ТЦ на Кутузовском проспекте не примет посетителей.

"2 августа уже в полной мере заработает ", – передает РИА Недвижимость сообщение пресс-службы комплекса.

Ранее говорилось, что ТЦ вновь откроется для посетителей 31 июля.

22 июля в торговом центре "Времена года" произошел прорыв горячей воды. В свою очередь, Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

По факту смерти людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позже был задержан главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", Евгений Боткин.

Во вторник, 25 июля, следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 сентября.



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