ТЦ "Времена года" в Москве откроется для посетителей 31 июля

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Торговый центр "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник, 31 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТЦ.

"Откроется завтра и будет работать полный торговый день, как и всегда", – отметили в сообщении.

В пресс-службе ТЦ уточнили, что обычный график работы центра с 11:00 до 22:00.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", который находится в ТЦ "Времена года". В свою очередь, Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

По факту смерти людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткина задержали 24 июля.

Во вторник, 25 июля, следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

Позже Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 сентября.

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