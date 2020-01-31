Территории у девяти строящихся станций метро благоустроят до конца 2021 года

09:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Территории около девяти строящихся станций Большой кольцевой линии метро благоустроят в 2020–2021 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Речь идет о станциях "Аминьевское шоссе", "Рубцовская", "Стромынка", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино", "Улица Народного Ополчения", рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Наибольшее внимание уделят созданию и обустройству удобных пешеходных маршрутов и зон отдыха. Тротуары заасфальтируют и отделят от проезжей части бордюрным камнем, обновят освещение, высадят деревья и кустарники. Проезжую часть тоже отремонтируют и организуют автомобильные парковки.
Приведут в порядок пешеходную зону и рядом с существующей станции метро – "Бутырская". Общая площадь благоустройства территорий, прилегающих к 10 станциям метро, составит более 150 гектаров.
В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.
В планах на 2020-й – благоустройство 183 парковых и озелененных территорий. В частности, оно коснется лесопарка "Кусково" и парка Северного речного вокзала. В рамках программы "Мой район" ожидается благоустройство общественного пространства на Сыромятнической набережной, озелененной территории у Новоспасского пруда, сквера у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, парка Плющево и других.
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