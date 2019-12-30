Коммунальные службы Москвы будут работать в круглосуточно в праздники

Фото: Москва 24/Юлия Накошная
Коммунальные службы столицы будут работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что для обеспечения слаженной работы коммунальных служб в праздники усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения. Особое внимание будет уделено местам, где будут проходить праздничные мероприятия, и пешеходным зонам.
В оперативной готовности находятся почти 1,5 тысячи аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков добавил, что в настоящее время все городские инженерные системы функционируют штатно.
Отмечается, что при необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника обеспечит приведение в порядок дорожной сети и дворовых территорий.
Ранее сообщалось, что скорая помощь столицы готова к повышенной нагрузке во время новогодних праздников. Время ответа оператора столичной скорой помощи составляет менее трех секунд, а среднее время прибытия бригады – менее 12 минут.
В новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.
В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие смогут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.
Во время новогодних праздников будет работать также множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.
Какие блюда попробовать на фестивале "Путешествие в Рождество"
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