Временные велополосы появились еще в четырех районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Временная разметка для велосипедистов появилась на улицах еще четырех районов Москвы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Еще в четырех районах Москвы – Академическом, Строгине, Отрадном, Марьине – нанесли временную оранжевую разметку для велосипедистов", – говорится в сообщении.

По данным Дептранса, за период летнего велосезона на улицах города установят более 65 объектов дорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Москве для движения велосипедистов создали 15 временных полос. Их нанесли на улицах Лебедева, в Китайгородском проезде, в Газетном переулке, в Вознесенском переулке, улице Лесной, Большой Ордынке, Большой Полянке, улице Каретный Ряд, улице Малой Дмитровке, на Мячковском бульваре, дублере улицы Люблинской, в Полесском проезде, в 3-м Михалковском переулке, улице Мусоргского и на Марьинском бульваре.

Также еще три километра велополос нанесли на Пречистенке, Стрелецкой улице, Суворовской площади и в 1-м Войковском проезде.