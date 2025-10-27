Как Мичуринский сад на ВДНХ сохраняет и развивает дело знаменитого селекционера

Фото: пресс-служба ВДНХ

В России 27 октября отмечается 170 лет со дня рождения знаменитого русского селекционера и биолога Ивана Мичурина. В его честь на ВДНХ в Москве установлен памятник и назван сад, в котором растет около 2 тысяч деревьев, передает портал мэра и правительства столицы.

Мичуринский сад – объект культурного наследия федерального значения. Его создали в 1939 году в рамках тематического раздела "Растениеводство". Саду отвели почти всю территорию южной границы ВДНХ, а вокруг построили павильоны, где гости могли увидеть экспозиции, посвященные садоводству.

К открытию выставки в 1954 году там представили более 500 сортов плодовых и ягодных деревьев. Каждая из частей Мичуринского сада посвящалась определенной климатической зоне СССР.

Например, на участке для растений средней полосы росли яблони, выведенные Мичуриным: "бельфлер-китайка", "пепин шафранный", "ранет золотой", а также ягодные кустарники, вишни и сливы. На участке для южных и субтропических плодовых пород высадили персики, абрикосы, черешню, апельсины и лимоны.

Возрождение Мичуринского сада началось в 2017 году. В рамках благоустройства специалисты проложили дорожки и смонтировали декоративное освещение, а также дополнили сад новыми растениями. Всего высадили более тысячи плодовых деревьев отечественной селекции.

Кроме того, в границах сада сделали ландшафтный участок "Большая картина полей". Он представляет собой систему цветников, образующих цветочный узор в духе работ художника-абстракциониста Василия Кадинского.

В последующие годы в саду дополнительно высадили 1,7 тысячи деревьев и кустарников, включая 800 яблонь более 15 сортов. В данный момент, помимо яблонь, там растут черешня, вишня, груша, слива, а также около 300 плодовых лиан и кустарников.

Для посетителей в саду проходят мероприятия. Например, в апреле 2024 года главная выставка страны впервые присоединилась к международной эколого-патриотической акции "Сад памяти". Ее участники высаживали растения в память о героях Великой Отечественной войны.

Более того, в саду все желающие могут увидеть памятник Мичурину, установленный в 1954 году. Его авторами стали скульптор Дмитрий Жилов и архитектор Виктор Артамонов. Селекционер изображен в пальто, на голове у него шляпа. В правой руке он держит трость, а в левой – записную книжку.

В 2018 году памятник отреставрировали, вокруг него поставили скамейки и обновили цветник из роз.

С начала года свыше 7,5 миллиона человек посетили музейно-выставочный кластер ВДНХ. Популярностью пользовались центр "Космонавтика и авиация", музей "Атом", павильон "Макет Москвы" и музей славянской письменности "Слово".