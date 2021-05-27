Евгений Попов: опыт МГУ можно использовать при реставрации других памятников архитектуры

Фото: Екатерина Тихонова
Конфликт вокруг исторических аудиторий МГУ исчерпан и реставрация проходит по всем правилам, заявил журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов.
Совместно с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым он посетил вуз и убедился, что исторические интерьеры и мебель в результате проведенного обновления не были утрачены.
"Хочу акцентировать внимание, что конфликт вокруг реставрации исторических аудиторий в ведущем вузе страны исчерпан. Благодаря своевременному вмешательству руководства университета и департамента культурного наследия Москвы удалось оперативно исправить нарушения в культуре проведения реставрационных работ", – подчеркнул Попов.
В вузе сообщили, что шесть аудиторий будут готовы к новому учебному году. Так, парты реставрируются в подмосковных мастерских, люстры – в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту полностью отремонтирован актовый зал – заменены портьеры и обивка стен, отреставрированы стулья, настенная мозаика и светильники.
Журналист отметил, что ситуация вокруг МГУ выявила ряд проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия. Главная – недобросовестное отношение подрядчиков к выполнению контрактов, что объясняется отсутствием значительного наказания.
По мнению Попова, минимальные штрафы за порчу или утрату объектов культурного наследия необходимо увеличить в десять раз. Однако штраф не должен быть единственной мерой воздействия на недобросовестных исполнителей.
Журналист уверен, что компании, допускающие множественные нарушения при реставрации объектов исторического наследия, должно быть возможно исключить из списка допущенных к конкурсу на выполнение подобных работ.
Говоря о сложностях при реставрационных работах, Емельянов обратил внимание на необходимость привлечения большего числа специалистов.
"В Москве реализуется одна из самых масштабных реставрационных программ в мире. За последние 10 лет было отреставрировано более 1,6 тысячи объектов культурного наследия, каждый год список пополняется на более чем 100 отреставрированных зданий, более 500 находятся в работе. На такие объемы работ нужен большой отряд профессионалов", – сказал он, добавив, что для решения масштабных задач необходимо пополнять отряды реставраторов новыми специалистами.
Ранее Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия. Также на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории университета.
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