Кофейни и бары сети "Москино" будут продавать еду только навынос

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кофейни и бары столичной сети "Москино" с 28 июня смогут продавать еду и напитки только навынос. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Столы и стулья будут убраны из зоны баров и кофеен, обновится соответствующая разметка, продажа еды и напитков будет осуществляться строго навынос", – подтвердили в пресс-службе сети.

В "Москино" также выразили готовность усилить контроль за соблюдением правил безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве 28 июня заработает система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам. Согласно распоряжению Сергея Собянина, данное требование распространяется на все заведения общественного питания. Позднее стало известно, что летние кафе и веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.