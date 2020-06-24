Вход на ряд станций метро Москвы могут ограничить вечером 24 июня

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

В Москве возможны ограничения входа пассажиров на некоторые станции метро после завершения салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы", – говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter-аккаунте.

Салют в честь 75-летия Победы запустят на Лужнецкой набережной. Пиротехническое шоу продлится 15 минут.

Ранее в Москве завершился парад Победы. После окончания торжественной части глава государства поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде. Также российский лидер пообщался с ветеранами.

По Красной площади прошли пехоты и военная техника. В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

